Adriano Panatta salva solo Paolini: "Avversarie non così intelligenti"

Adriano Panatta è tornato sulla finale femminile degli Internazionali d'Italia e ha precisato che a Jasmine Paolini ha fatto "solo i complimenti". A quel punto, gli è stato fatto notare che la diretta interessata si "era arrabbiata" e il tennista ha replicato con sincerità: "Perché non ha capito. Ho detto solamente che le sue avversarie non sono così intelligenti. È la verità. Le giocatrici, a parte lei che è intelligente e ha un senso tattico assolutamente di prim’ordine, pensano solo a tirare colpi dentro-fuori, dentro-fuori, senza pensare. Per cui sono senza cervello. Ho detto così, poi l’ho detta in maniera più esplicita, però è quello che penso. Dico sempre quello che penso".

Ma facciamo un passo indietro. L'ex campione aveva criticato duramente le giocatrici agli Internazionali di Roma, salvando la sola Jasmine: "Giocano tutte nello stesso modo. Tirano forte, senza pensare. È una noia mortale". Parole, quelle pronunciate da Panatta, che hanno sollevato parecchie polemiche. "Il 95% delle giocatrici gioca come la Gauff. L’hanno programmata per giocare sul cemento. Ha fatto una palla corta che non ho visto fare nemmeno al circolo da due signore attempate. Insegnano solo a tirare forte. Mi diverto con Paolini perché fa giocare male queste giocatrici. Vabbè, giocatrici…", aveva scandito.