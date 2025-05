Calciomercato Roma, il Benfica fa sul serio per Dahl: offerta da 12 milioni. La trattativa va avanti

Filippo Biafora 21 maggio 2025 a

a

a

Da settimane il Benfica sta portando avanti la trattativa per la conferma di Samuel Dahl e negli ultimi giorni sono emersi sviluppi importanti riguardo alla contrattazione con la Roma. Il terzino svedese, arrivato in Italia nell'estate 2024 in cambio di 4 milioni di euro più bonus versati al Djurgårdens, si è infatti trasferito nello scorso calciomercato invernale in Portogallo, con la formula del prestito oneroso (300mila euro più 300mila di bonus) con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus. E tra i dirigenti lusitani non c’è alcun dubbio che il calciatore valga la cifra pattuita per il riscatto.

La Roma vuole tenere Gourna-Douath. Ma serve lo sconto del Salisburgo

Il “nodo” per la società di cui è presidente Rui Costa è che la Roma si è riservata un diritto di “veto” su quel riscatto: basta sborsare un milione e l’opzione di acquisto viene annullata, con il ritorno del classe 2003 in Italia. Questa clausola ha costretto il Benfica ad aprire una vera e propria trattativa con la Roma e negli ultimi giorni a Trigoria è stata recapitata un’offerta da circa 12 milioni. La richiesta di Ghisolfi è di 15 milioni: le parti sono quindi vicine e la distanza non sembra affatto un ostacolo insormontabile. Come sempre accade in questi casi si può trovare una quadra a metà strada. Il calciatore ha già l’accordo con il Benfica in caso di permanenza e ha dato la sua preferenza a restare in Portogallo, dove ha potuto giocare con continuità (17 presenze e 6 assist) a differenza di quanto successo nei primi mesi nella Capitale.