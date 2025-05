Atalanta-Roma, la moviola di Calvarese: Sozza impreciso, il Var lo corregge quando non deve. Manca uniformità

13 maggio 2025 a

a

a

Dopo tre big match ben diretti, Simone Sozza, alla trentacinquesima presenza stagionale in stagione tra tutte le competizioni, inciampa al Gewiss Stadium: non mi è piaciuta la sua gestione tecnica, confusionaria soprattutto nel finale. Sceglie di tenere una soglia del fallo discretamente bassa fin dall'inizio, fischiando molti falli: chiuderà con un totale di ventotto falli fischiati, quattordici per parte. Dal punto di vista disciplinare, invece, fa bene a tenere nel taschino alcuni cartellini gialli, anche se alcuni episodi come quello del fallo a gamba alta di Angelino su De Ketelaere nel primo tempo avrebbero potuto essere sanzionati con un'ammonizione.

Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social

Poco dopo l'ora di gioco Sozza concede un calcio di rigore alla Roma per un presunto contatto tra Pasalic e Koné, revocato però dopo consulto al monitor (On Field Review). È vero che il centrocampista croato sbaglia l'intervento ed è in ritardo, ma poi pianta il piede a terra fermandosi in tempo e non affondando il contrasto. Si genera per dinamica un contatto, con il ginocchio di Koné che colpisce la gamba dell'avversario, ma la sensazione è che sia troppo lieve per un penalty. Ci sta quindi non assegnare rigore dal campo, ma rimangono forti dubbi circa l'uniformità di giudizio del VAR. In altri casi in cui c'è stato un contatto basso, mediamente più oggettivo di uno alto, è stata confermata la decisione di campo.

Nel finale, la polemica per un fischio anticipato, con le proteste di Ranieri che viene anche ammonito. L'allenatore giallorosso però ha ragione. Il pallone esce a 94:53, con 7 secondi di anticipo rispetto allo scadere dei 5 di recupero. Sozza completa un silent check per una presunta irregolarità - ma Djimsiti la prende di faccia e non di braccio - ma non fa battere alla Roma il calcio d'angolo, sbagliando.

RispondiInoltra

Aggiungi reazione