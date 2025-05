Serie A, la moviola di Calvarese: giusto il rosso a Kalulu, La Penna severo con Masina

12 maggio 2025 a

Partita molto complessa allo Stadio Olimpico per Davide Massa. L'episodio più contestato è il cartellino rosso assegnato con consulto VAR a Pierre Kalulu. Il francese viene espulso per un’ingenuità, una manata a pallone lontano a Castellanos, inizialmente sfuggita al direttore di gara ma successivamente rilevata al monitor con On Field Review. La decisione finale è coerente con la linea voluta dal designatore Rocchi: in questi casi per l'AIA si guarda più il gesto, l'intenzione, ancora prima che l'intensità. Da rilevare come all'andata si fosse verificato un episodio simile, tra Douglas Luiz e Patric, che tuttavia non era stato sanzionato né dall'arbitro né dal VAR, con grandi polemiche sollevate nel post partita da Fabiani. Nessun dubbio sull'intervento di Di Gregorio su Castellanos, fa bene l'arbitro ad assegnare un rigore che poi verrà revocato per fuorigioco dello stesso argentino. Regolare il pareggio biancoceleste: sono in posizione buona sia Castellanos che l'autore della rete, Vecino, e non c'è fallo di Zaccagni su Gatti.



Su un contatto molto simile proprio a Zaccagni-Gatti, in Torino-Inter, La Penna fischia fallo annullando l'1-2 di Masina; eppure il contatto alto tra lo stesso Masina e Asllani è davvero troppo lieve, non si tratta di un contatto falloso bensì di un corpo a corpo regolare, insomma l'arbitro avrebbe fatto bene a convalidare la rete. Pochi minuti prima aveva rischiato molto Dumfries, che intercetta il pallone col braccio su un tiro-cross di Biraghi; una situazione grigia, ma ci sta non fischiare perché l'olandese prova a diminuire il volume e quando impatta il pallone l'arto è praticamente attaccato al corpo. Per il resto, il romano deve gestire le due interruzioni - una per un incidente sugli spalti, l'altra per il diluvio abbattutosi sullo stadio - e fischia correttamente un calcio di rigore ai nerazzurri sull'intervento in ritardo di Milinkovic-Savic su Taremi. Penalty confermato dopo un silent check per la posizione di partenza dell'attaccante. Vede bene l'esordiente Crezzini a Udine: non c'è fallo su Kamara sul 2-1 Monza. Corretti entrambi i cartellini gialli estratti da Fabbri per Valenti in Empoli-Parma. Pochi problemi per Piccinini in Napoli-Genoa: gli azzurri chiedono un rigore ma il braccio di Venturino è attaccato al corpo.