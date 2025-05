Mondiali nelle nazioni del Papa? Vince sempre l'Italia. E ora c'è Usa 2026...

09 maggio 2025 a

Dall'elezione al soglio di Pietro di Papa Robert Francis Prevost con il nome di Leone XIV, il primo Pontefice americano, si fa strada sui social un dato piuttosto curioso in equilibrio tra fredda statistica, fede e scaramanzia calcistica. Ebbene, sono due volte nella storia dei Mondiali di calcio si è giocato nella nazione del Papa regnante. È successo nel 1934 quando i campionati furono organizzati in Italia. Alla guida della Chiesa c'era Pio XI, al secolo Achille Ratti. E nel 2006 quando si giocò in Germania e a San Pietro c'era Papa Benedetto XVI, il tedesco Joseph Ratzinger.

AI più non sfuggirà che questi due mondiali sono stati vinti dall'Italia. Ma soprattutto che il prossimo torneo iridato del pallone si svolgerà negli Usa, Paese organizzatore insieme a Messico e Canada. La finale si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey. I tifosi azzurri sperano (e pregano...).