Roma, stagione finita per Pellegrini: lesione al tendine della coscia

Lorenzo Pes 09 maggio 2025 a

a

a

Termina qui la stagione di Lorenzo Pellegrini, e chissà anche la sua avventura con la maglia giallorossa. Dopo lo stop nell'allenamento di ieri, stamattina il capitano della Roma si è sottoposto a esami strumentali che hanno confermato le brutte sensazioni delle scorse ore. Per il centrocampista si tratta di una lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero restano da valutare ma quel che è certo è che il numero sette non sarà a disposizione di Ranieri per le ultime tre gare di campionato contro Atalanta, Milan e Torino.

Le prime impressioni fanno pensare a circa due mesi di stop ma in questi casi, quando c'è un interessamento tendineo come nel recente caso di Dybala, la prudenza è d'obbligo. Non è da escludere che Pellegrini possa svolgere ulteriori controlli per capire l'eventuale necessità di un intervento chirurgico o qualsiasi tipo di percorso riabilitativo. Quella contro la Fiorentina di domenica, peraltro, potrebbe essere stata l'ultima presenza del capitano con la Roma. Il suo contratto scade a giugno 2026 e in questi mesi non c'è mai stato nessun contatto né alcun tipo di apertura per un dialogo che portasse a un rinnovo di contratto. A gennaio il Napoli aveva provato a prenderlo salvo poi rimanere deluso dalla scelta del calciatore di restare nella Capitale dopo il gol nel derby.

Un lento addio che potrebbe consumarsi in estate, anche se il lungo infortunio potrebbe complicare le cose in ottica cessione. Intanto la squadra è concentrata sul prossimo impegno in campionato decisivo per la corsa alla Champions lunedì a Bergamo contro l'Atalanta. Oggi a Trigoria si è rivisto il presidente Dan Friedkin dopo otto mesi di assenza mentre domani alle 12.3o Ranieri parlerà in conferenza stampa. Colloqui con la dirigenza con stadio e allenatore sull'agenda per il presidente statunitense che potrebbe restare fino a domenica prossima a Roma quando l'Olimpico saluterà definitivamente Ranieri da allenatore nel match contro il Milan. Ma nessuna certezza sulla durata del soggiorno romano di Mr. Dan.