Tennis protagonista dell'estate di Sky Sport

Tennis protagonista anche su Sky Sport che ha presentato ieri a Roma la sua programmazione estiva. Si parte chiaramente con gli Internazionali d'Italia, per poi seguire gli Atp 500 e 1000 fino ad arrivare all'esclusiva di Wimbledon. Non solo tennis però: saranno trasmesse infatti più di 90 competizioni - dal calcio ai motori, passando per il basket, il golf e tanto altro ancora - con oltre 6.000 ore di diretta.

Tra le novità più attese c’è la produzione originale “Tennis Heroes” che ricompone la storica coppia del tennis formata da Paolo Bertolucci, già talent di Sky, e Adriano Panatta che, con la consueta ironia e spontaneità racconteranno dieci protagonisti del tennis, in altrettanti episodi in questo format ideato da Stefano Meloccaro, che userà anche l’intelligenza artificiale per stuzzicare ricordi e aneddoti di una delle coppie più vincenti di sempre del tennis italiano.

Nel primo episodio si parlerà di Bjorn Borg. Alla squadra di talent si aggiunge Renzo Furlan, per nove anni coach di Jasmine Paolini, che si prende una pausa dalle vesti di coach fino a fine anno per sperimentare il commento televisivo. Grande attesa poi la fase finale del calcio: dalle finali di Champions League, Conference League ed Europa League oltre agli appuntamenti con le ultime partite della Serie A e della Premier League. Finiti i campionati, si apre poi la stagione del calciomercato, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna in tour per tutta l'Italia.