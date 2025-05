La Roma stende la Fiorentina e resta in corsa Champions

04 maggio 2025 a

a

a

Una domenica che sorride alle romane e che vede uscire dalla bagarre per un posto in Champions League la Fiorentina, a cui non resta che concentrarsi sull'obiettivo Conference League. Lo scontro diretto dell'Olimpico era un crocevia decisivo per la volata finale per l'Europa più bella e non ha tradito le attese: ad imporsi è stata la Roma, con una rete in tuffo di Dovbyk nel recupero del primo tempo su sponda aerea di Shomurodov, in una partita equilibratissima in cui a far la differenza sono state le parate di un sempre attento Svilar e il maggior cinismo dei giallorossi, che infilano un altro 1-0 (il terzo consecutivo) e iniziano davvero a sognare in grande. I viola hanno approcciato meglio la partita, complice un Kean in grande spolvero e in grado da solo di impensierire la retroguardia avversaria, ma nonostante la ripresa arrembante si sono dovuti arrendere di fronte al muro giallorosso. I toscani alla lunga hanno pagato le fatiche di coppa, consegnandosi ai rivali che dopo l'Inter infilano un'altra vittoria pesante.

Empoli-Lazio 0-1. Dia al primo minuto e i biancocelesti restano nel treno Champions

Ma per Ranieri la strada verso il quarto posto è ancora in salita, visto che nel prossimo turno Mancini e compagni dovranno scendere in campo a Bergamo contro un'Atalanta che vuole ipotecare definitivamente il piazzamento in Champions. Sogna in grande anche la Lazio, che con lo stesso punteggio passa ad Empoli e non perde terreno nella corsa per la coppa più prestigiosa. Il gol lampo di Dia - su cross di Hysaj dopo un mancato intervento di testa di Viti - spiana la strada ai ragazzi di Baroni, che non incantano contro i toscani, a lungo in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Colombo al 38' della prima frazione, ma riescono comunque a condurre in porto una vittoria senza troppi patemi. Per i biancocelesti lo scontro diretto di domenica in casa contro la Juventus diventa a questo punto la gara verità per definire il futuro europeo di Romagnoli e soci.