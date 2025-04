Formula 1, Piastri vince in Arabia. Leclerc riporta la Ferrari sul podio

Fabrizio Cicciarelli 20 aprile 2025 a

a

a

Oscar Piastri vince il Gran Premio di Arabia Saudita, quinta prova del mondiale di Formula 1 del 2025, nella giornata in cui è la Ferrari a regalare le emozioni più grandi. Infatti la rossa ritrova il podio con Leclerc, che vince il testa a testa finale con Norris e si piazza alle spalle di Verstappen. Charles agguanta il terzo posto con una gara da qualifica: ultimo a rientrare tra i piloti con gomma gialla al giro 30, Leclerc fa volare la SF-25 a suon di giri veloci e si aggrappa al podio scavalcando la Mercedes di Russell. Il finale però è concitato, contro Norris partito con gomma dura per risalire dal decimo posto e arrivato nel finale con il vantaggio della mescola morbida. Così il finale diventa una rincorsa, ma il monegasco riesce a difendere la posizione. «Sono contento dellla gara. Abbiamo fatto il massimo - sottolinea - perché non mi aspettavo nemmeno il podio, credevo di dovermi difendere da chi arrivava dietro. Ora dobbiamo migliorare la macchina per lottare un po' più avanti. Dobbiamo continuare a spingere al massimo, speriamo che gli aggiornamenti arrivino presto ma ringrazio tutti per il supporto».

Hamilton chiude al settimo posto, dietro alle Mercedes di Russell e Antonelli, mostra piccoli segnali di miglioramento nel feeling con la macchina, ma il momento più importante della sua gara è il bel sorpasso subito da Piastri appena dopo il cambio gomme dell'australiano, nuovo leader mondiale. Il pilota della McLaren conquista il terzo successo stagionale gestendo l'ottima partenza, in cui Verstappen resta davanti solo tagliando la prima curva e finisce per rimediare 5" di penalità decisivi, scontati proprio al pit stop. Preso il comando, per Oscar diventa pura gestione. «Sono contento di aver vinto una gara davvero difficile - esulta - in cui la partenza ha fatto la differenza. Ho provato a passare in curva 1, poi era difficile tenere il passo di Max, ma con l'aria pulita del pit stop è stato meglio. La prima staccata? Preso l'interno in curva 1 non mi sarei accontentato del secondo posto».