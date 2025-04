Tennis, Sinner torna in campo dopo il caso Clostebol: allenamento in Costa Azzurra con Draper

17 aprile 2025 a

L'attesa è finita: Jannik Sinner è tornato finalmente a calcare un campo da tennis dopo la sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Il numero 1 del Mondo è sceso in campo questa mattina per il suo primo allenamento su un campo da tennis con l'amico Jack Draper, giocatore inglese fresco di top ten, e tra quelli che sono sempre stati solidali con lui. I due – anche compagni occasionali di doppio, si conoscono da quando erano impegnati nei primi tornei giovanili (in un'intervista Draper ha raccontato ridendo che da ragazzino Sinner non era il migliore tant'è che nei doppi contro di lui era considerato la pedina debole su cui tirare) - si sono allenati sui campi in terra rossa indoor della cittadina francese di Beaulieu-sur-Mer, a 25 minuti di auto da Monte-Carlo in Costa Azzurra, dove è attualmente in corso un torneo Itf J300. A 67 giorni dall'esilio imposto dalla Wada, sotto gli occhi del coach Darren Cahill, inizia la rincorsa di Sinner.