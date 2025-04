Lazio-Roma, la moviola di Calvarese: Sozza tiene in pugno il derby

14 aprile 2025 a

Simone Sozza sta tornando decisamente ai suoi livelli dopo una stagione un po' altalenante e una finale di Supercoppa arbitrata male. Con quello dello stadio Olimpico, per l'arbitro di Seregno sono ben tre big match di fila portati a casa molto bene: Juventus-Atalanta, Napoli-Milan e appunto Lazio-Roma. Il derby della Capitale è una partita storicamente difficile, e densissima di sanzioni disciplinari, in più quest'anno aveva un rilievo particolare per la lotta Champions League.

PRIMO TEMPO

Viste le premesse, il direttore di gara sceglie da subito di adottare una soglia tecnica e disciplinare molto bassa rispetto alle sue abitudini: fischia infatti anche dei contatti al confine della regolarità. Fa bene a sanzionare subito Paredes che dopo soli due minuti si rende protagonista di una condotta antisportiva quando prende per l'orecchio Zaccagni. Giusti anche i provvedimenti per Zaccagni - vero che prende il pallone ma prima col piede a martello entra sulla caviglia di Celik - e infine anche per Isaksen, che interviene fallosamente su Koné. In area di rigore, giusto non fischiare nulla sulla trattenuta di Castellanos a Dovbyk: è vero che l'ucraino prende il tempo al suo avversario, ma subito dopo si lascia cadere per un contatto che non è falloso.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa, nonostante il tono agonistico salga, Sozza sceglie di lasciar correre un po' di più. Regolare il vantaggio della Lazio, non c'è nulla di Dele-Bashiru su Pellegrini sul cross. L'arbitro gestisce bene - e senza cartellini - la successiva mass confrontation con protagonisti soprattutto Saelemaekers e Gigot. Giusti i gialli a Mancini per un intervento in ritardo su Castellanos e a Luca Pellegrini per un fallo su Soulè. Su un fallo fischiato, Guendouzi esagera nel protestare; Sozza fa per ammonirlo, estrae il giallo ma Rovella fa ancora peggio, toccandolo col braccio quasi per spingerlo; a quel punto l'arbitro cambia idea, ammonendo giustamente il centrocampista biancoceleste, che rischia anche il rosso.