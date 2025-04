Equitazione, arriva in Italia il Versilia Horse Show

01 aprile 2025 a

a

a

Tre giornate di alta competizione con un montepremi complessivo di 350 mila euro con in campo il meglio del salto ostacoli mondiale. Questo a Camaiore per il Longines Versilia Horse Show, l’atteso nuovo concorso ippico internazionale in calendario dal 9 all’11 maggio al Parco Bussoladomani, nell’Arena Giorgio Armani. Sotto l’egida del grande stilista, sempre molto legato allo sport, saranno nove le categorie del Concorso Internazionale a 4 Stelle, delle quali cinque valevoli per il Longines Ranking, con percorsi tracciati dal maestro Uliano Vezzani, ed altrettante in quello a 1 Stella che farà da corollario alle competizioni riservate ai big del jumping.

Anteprima di grande prestigio con la presentazione a Roma tenuta al Circolo del Tennis del Foro Italico e organizzata da Italian Champions Tour. Sono intervenuti Marco Di Paola (presidente della Federazione Italiana Sport Equestri - FISE), Valeria Panzironi (direttrice dei Progetti di Sport e Salute), Flavio Siniscalchi (capo Dipartimento Sport), Armando Di Ruzza (Verona Fiere), Marcello Pierucci (sindaco di Camaiore) e Guido Grimaldi (organizzatore dell’evento ed anche cavaliere azzurro). Tre saranno le giornate di sport ad alto livello dopo la giornata d’apertura di venerdì 9 maggio. Sabato e domenica sono infatti previste le due gare più importanti del 4 Stelle: una categoria a due manche (montepremi 70mila euro) e, in chiusura, l’atteso Gran Premio Giorgio Armani con ostacoli a 1 metro 55 e una dotazione di ben 165 mila euro di montepremi.