Lecce-Roma, la moviola di Calvarese: Manganiello ok. Non c'è fallo sul gol di Dovbyk

Gianluca Manganiello sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. Quest'anno ha diretto anche alcuni big match, come Fiorentina-Napoli e Milan-Lazio. Al Via del Mare si conferma, dimostrando un atteggiamento positivo, equilibrato e mai sopra le righe, e una gestione positiva sia sul piano tecnico che disciplinare.

PRIMO TEMPO

Nella prima frazione, l'arbitro di Pinerolo fischia pochissimi falli, appena sette totali, e non estrae cartellini. Il Lecce lamenta una spinta di Koné su Ramadani nell'azione in cui il francese si divora il vantaggio, ma il corpo a corpo è regolare. Robusto, ma nei limiti, anche quello tra Mancini e Gaspar nell'area giallorossa su sviluppi da corner: il romanista è l'ultimo a sferrare il colpo ma lo fa con un braccio solo, per andare in marcatura. Giusto non assegnare rigore. Corretto non fischiare sulla scivolata di Pellegrini su Coulibaly vicino alla bandierina, perché il romanista colpisce il pallone.

SECONDO TEMPO

Il gol di Mancini viene revocato dal campo per una posizione di fuorigioco del difensore sulla spizzata di Dovbyk; la conferma del VAR arriva dopo un silent check lunghissimo, di più di due minuti. Una tale durata si deve verosimilmente a un malfunzionamento del SAOT (fuorigioco semiautomatico) che ha obbligato a "tracciare le righe" in sala VAR come si faceva fino a pochi anni fa. Non c'è fallo di Dovbyk su Baschirotto nell'azione dello 0-1: l'ucraino prende posizione regolarmente. I falli alla fine saranno comunque pochi (sei per i salentini e undici per la Roma, 17 totali). Tre i gialli: corretti sia quello di Saelemaekers per proteste (era diffidato, salterà la Juventus) che quello di Karlsson (fallo su Soulè involato in ripartenza); sembra forzato invece quello a Baldanzi, che arriva in seguito a un contrasto con Berisha..