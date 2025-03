Juventus, esonerato Thiago Motta: i motivi dell'addio. In panchina Igor Tudor

23 marzo 2025 a

Basta così, la Signora cambia anche perché non c’è più tempo da perdere. Finite le parole e le attese per una svolta che non è mai arrivata, la Juventus passa ai fatti, esonera Thiago Motta e consegna il timone della squadra a Igor Tudor, tecnico pragmatico che ha accettato di traghettare per queste ultime nove partite la Juventus verso l’ultimo approdo rimasto e che non può e deve farsi sfuggire, quello di un posto in Champions League.

Dopo settimane contrassegnate da risultati mediocri sul campo e di un ultimo confronto tra la dirigenza e il tecnico italo-brasiliano che aveva fatto presagire ad un avvicendamento più che una fiducia a tempo, il club ha dato una brusca accelerata diramando un comunicato nel quale di fatto pone fine a quel progetto avviato la scorsa estate ingaggiando l’ex tecnico del Bologna che aveva fatto volare i felsinei. La scommessa su cui aveva puntato molto il ds Giuntoli è stata persa e fatali per Motta sono state proprio le ultime due pesanti sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina che hanno messo a serio rischio proprio l’ultimo obiettivo stagionale rimasto. In precedenza la Juve di Motta aveva fallito tutti gli altri obiettivi, dalla Champions League alla Coppa Italia (mortificante il ko contro le riserve dell’Empoli) fino alla Supercoppa italiana.

L’ex tecnico del Bologna paga soprattutto un feeling mai nato con la squadra e con alcuni giocatori in particolare, Vlahovic su tutti, ma anche con i tifosi che ormai da tempo ne chiedevano l’allontanamento. In più a spingere per la scelta dell’esonero ha pesato non poco nche un integralismo tattico ostinato e alla fine controproducente, inutile quanto suicida. Fin dal giorno del suo insediamento Motta ha schierato la ’stessa' Juventus con il medesimo modulo a prescindere dai giocatori a sua disposizione, il tutto ruotando in maniera vorticosa, uomini senza riuscire a dare certezze e punti di riferimento alla squadra.

Per la Juventus, che non è solita cambiare allenatori in corsa, quello di quest’anno è solo il nono esonero a stagione in corso. L’ultimo è stato quello di Max Allegri (in predicato di andare al Milan del post Conceicao) lo scorso anno, subito dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il ds Giuntoli e la dirigenza, scartata l’idea Mancini (che chiedeva un rinnovo automatico in caso di Champions) hanno pensato a Tudor che fa del pragmatismo la sua vera forza. Niente filosofia, niente poesia, solo tanta prosa. L’impostazione del croato che può vantare oltre 100 presenze con la maglia della Juvetus e che già conosce la panchina bianconera, avendo fatto il secondo di Andrea nella stagione 2020-21 dell’era Covid, è tutta sulla solidità e la compattezza dl gruppo. Un profilo pensato per riportare carattere e grinta ad un gruppo che sembrava averla persa del tutto. Per lui, reduce dalla breve avventura alla Lazio del post Sarri della passata stagione, lo attendono nove ’finali' di campionato (la prima sabato contro il Genoa) per ridare alla Juventus un posto in Champions e portare nelle casse bianconere circa 100 milioni, Dovesse riuscire a centrare l’obiettivo per lui, che già domani, lunedì 24 marzo, dirigerà il primo allenamento, c’è la possibilità di discutere un eventuale rinnovo. Ma nulla più. Al momento si parte per ridare la rotta giusta ad una Juventus che stava andando alla deriva. E la Signora lo fa puntando su un allenatore che ha accettato un accordo senza garanzie. Convinto di ridare all’ambiente gioia e sorriso.