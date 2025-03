Formula 1, Hamilton manda in estasi i tifosi Ferrari: vittoria nella Sprint nel Gp di Cina

22 marzo 2025 a

a

a

Lewis Hamilton ha vinto la sprint Race del Gp di Cina, seconda gara del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Shanghai. Per il pilota britannico si tratta del primo trionfo in Ferrari. Alle sue spalle si sono piazzati Oscar Piastri su McLaren e il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, quinta la seconda Ferrari guidata da Charles Leclerc. Settimo l'italiano Andrea Kimi Antonelli, su Mercedes. Hamilton, che partiva in pole position, riscatta così il deludente decimo posto ottenuto nel Gp di Australia nella prima gara stagionale.

È stata una vittoria «davvero speciale», la reazione di Hamilton dopo il primo posto. L’inglese, che ha tagliato il traguardo con 6,889 secondi di vantaggio su Piastri, è uscito dalla sua auto dopo il traguardo tra gli applausi da parte dei tifosi di Shanghai, che hanno srotolato enormi striscioni con il suo numero 44. «Questo è un weekend davvero, davvero speciale finora», ha detto il quarantenne ai giornalisti. «La Cina e Shanghai sono sempre state molto buone con me fin dalla mia prima gara qui nel 2007. È una pista su cui amo davvero guidare. È difficile esprimere a parole cosa si prova. Ovviamente è una sprint race, non è la gara principale, ma è un buon trampolino di lancio».