Roma, stagione finita per Dybala: l'argentino si opera

Paulo Dybala si opera. Dopo l'infortunio al tendine semitendinoso sinistro accusato durante l'ultima gara di campionato contro il Cagliari l'attaccante della Roma ha deciso, in accordo col club giallorosso, di sottoporsi a un intervento chirurgico per recuperare al meglio dalla lesione tendinea. Dopo gli esami strumentali dello scorso lunedì e alcuni consulti delle scorse ore, l'argentino sceglie la strada dell'operazione che allungherà i tempi di recupero ma consentirà al fantasista giallorosso una guarigione completa. Così il club in una nota: "Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro.Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio".

Pessima notizia per Ranieri che dovrà fare a meno del suo campione fino al termine della stagione. L'intervento, infatti, non consentirà a Dybala di tornare in campo prima della fine del campionato lasciando orfana la Roma del suo calciatore di maggior qualità proprio nel momento cruciale della cavalcata verso un posto in Europa. Toccherà quindi al connazionale Soulé prendere il posto del numero ventuno. Una responsabilità non da poco visto il calendario che attende i giallorossi nelle prossime settimane.