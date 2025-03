Cio, è Kirsty Coventry la nuova presidente: "Rotti i soffitti di cristallo"

20 marzo 2025 a

Dal prossimo 24 giugno il presidente del Cio sarà per la prima volta una donna. Kirsty Coventry, quarantunenne ex nuotatrice e attuale ministro dello sport dello Zimbabwe, sarà la decima condottiera della nave a cinque cerchi, la prima africana dopo otto europei e uno statunitense. L’elezione si è svolta in Messenia, in un resort di lusso, nel corso della 144esima sessione. È servita una sola votazione per dirimere la contesa tra i nove candidati, poiché Coventry non solo ha confermato i pronostici della vigilia, ma è andata oltre le attese, superando immediatamente la maggioranza assoluta dei votanti. Occorrevano 49 preferenze per avere la meglio nel round iniziale, esattamente quante ne ha raccolto la due volte campionessa olimpica dei 200 dorso, distanziando nettamente gli altri. Juan Antonio Samaranch ha raccolto 28 voti, Sebastian Coe otto, David Lappartient e Morinari Watanabe quattro a testa, il principe giordano Feisal Al Hussein e Johan Eliasch due ciascuno.



"È un momento straordinario, mai lo avrei immaginato. Non è solo un grande onore, ma un impegno verso chi mi ha scelto a guidare il Cio con orgoglio e con i valori olimpici nel cuore", ha raccontato Coventry, aggiungendo: "Sono particolarmente felice di essere la prima donna presidente del Cio, e anche la prima africana e spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. I soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità. Lo sport ha un potere ineguagliabile di unire, ispirare e creare opportunità per tutti, e mi impegno a garantire di sfruttare al meglio questo potere. Insieme all’intera famiglia olimpica, compresi i nostri atleti, tifosi e sponsor, costruiremo il domani sulle nostre solide fondamenta, abbracceremo l’innovazione e sosterremo i valori di amicizia, eccellenza e rispetto. Il futuro del movimento olimpico è luminoso e non vedo l’ora di iniziare", ha aggiunto.