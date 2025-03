Serie A, la moviola di Calvarese: bene Colombo e Piccinini con le romane

17 marzo 2025 a

Pochi problemi sia per Colombo a Bologna che per Piccinini all'Olimpico. Il comasco si conferma un arbitro tra i più affidabili del campionato, mentre il forlivese sta vivendo una delle sue migliori annate dal punto di vista della continuità. Due partite diverse per andamento, accomunate però dalla mancanza di episodi di grande entità. Partiamo dal Dall'Ara. Corretto il giallo per Gila: spinge Ndoye pronto a involarsi verso la porta. Non è DOGSO (sarebbe stato rosso), perché c'è Lazzari nelle vicinanze che avrebbe la possibilità di intervenire. Non c'è rigore per il Bologna sulla caduta di Fabbian: né Gila né Guendouzi commettono irregolarità, è anzi il centrocampista rossoblù che, provando a calciare, colpisce il francese. Romagnoli rischia il rosso per un fallo su Dallinga: è vero che l'intervento è duro e c'è un salto, ma prima il difensore prende il pallone e poi fa in tempo ad abbassare il piede; giallo giusto. Vecino invece, da ammonito, commette fallo su Ferguson: ci può stare non estrarre il secondo giallo, non è un'azione importante e il fallo non è cattivo.

Ancora meno grattacapi per Piccinini a Roma. Non c'è rigore sullo spalla a spalla Deiola-Soulè nell'area rossoblù: il contatto è del tutto regolare. Non c'è neanche fallo di mano di Mina: sul cross di Shomurodov, il difensore intercetta con la gamba il pallone, che poi schizza sulla mano posizionata in maniera dinamicamente corretta e non è nemmeno troppo staccata. Nel finale, corpo a corpo nell'area giallorossa tra Mancini e Mina: entrambi cercano di prendere posizione in area, sapendo che sta per partire un cross, e si trattengono a vicenda per poi spingersi. Mancini assesta una spinta più vigorosa e il colombiano va giù: ma il corpo a corpo, seppur robusto, è nei limiti del regolamento. Fiorentina-Juventus scorre via liscia per Fabbri, senza episodi particolari, anche perché il risultato non risulta mai in discussione. Partita tesa invece al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, ma Massa riesce a gestirla. Gli episodi principali sono il gol annullato a Lautaro Martinez sullo 0-1 per una precedente spallata a Djimsiti (decisione sostenibile) e i due rossi (tre con anche Gasperini). Ederson protesta con veemenza e viene ammonito due volte in pochi secondi; Bastoni invece, da ammonito, stende Maldini.