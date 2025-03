Formula 1, vince Norris. Disastro Ferrari in Australia: il debutto choc di Hamilton

16 marzo 2025 a

Lando Norris della McLaren ha vinto un caotico Gran Premio d’Australia sotto la pioggia, il suo primo all’Albert Park, con il britannico che riesce a rimanere davanti a Max Verstappen della Red Bull dopo una terza safety car alla fine della gara di domenica. Lewis Hamilton ha avuto un pessimo debutto con la Ferrari. Il sette volte campione è arrivato decimo ed è stato infastidito dai continui messaggi radio del suo team ai box, mentre Charles Leclerc è arrivato ottavo.

La gara. Norris è partito in pole position nella gara sul bagnato, la prima a Melbourne dal 2010. Ma, mentre inizialmente è stato messo sotto pressione da Piastri, che ha fatto una serie di giri veloci fino a quando il suo team non gli ha detto di mantenere la posizione, l’australiano è andato in testacoda alla penultima curva al 44° giro con la pioggia che si intensificava ed è sceso in classifica, con una rimonta a fine gara fino al nono posto, conquistando due punti. Max Verstappen della Red Bull è arrivato secondo, a 0,895 secondi da Norris, dopo essere partito terzo in griglia, e ha approfittato della sfortuna di Piastri, della safety car finale e dei pit stop. George Russell della Mercedes ha chiuso la top-3. La gara di Melbourne è iniziata in modo emozionante con Isack Hadjar della Racing Bull fuori durante il giro di formazione, e Jack Doohan dell’Alpine e Carlos Sainz della Williams - che ha vinto qui l’anno scorso guidando per la Ferrari - che sono andati a sbattere nel primo giro.

Incidenti e imprevisti. Solo 14 piloti sono arrivati al traguardo, dopo che Fernando Alonso dell’Aston Martin ha colpito le barriere della curva otto al 34° giro, mentre Liam Lawson della Red Bull e Gabriel Bortoleto della Sauber sono finiti contro le barriere e sono usciti dalla gara a 10 giri dalla fine, in condizioni di bagnato insidiose sul circuito di Albert Park.

Bene Antoneli. L’Italia può consolarsi con l’ottimo debutto in F1 di Antonelli, quinto come detto all’arrivo, capace di regalare emozioni con una gara in rimonta dalla 16esima posizione.

Delusione di Leclerc. "È stata una gara difficile con tante cose da migliorare. Facile parlare da fuori, ogni situazione ha la sua particolarità. Facciamo fatica ogni volta con queste condizioni meteo, stiamo focalizzando più questo che altro. Prima di parlare di scelte di squadra rimarco il mio errore all’uscita dalla 11 quando ho perso 4-5 posizioni. Bisogna lavorare, come prima gara mi aspettavo molto meglio. Sono deluso ma tra pochi giorni c’è un’altra gara, La Cina non è una pista a noi favorevole, l’anno scorso abbiamo fatto tanta fatica, ma è una pista vera. Dobbiamo fare meglio, lavorare guardando la macchina", le parole di Charles Leclerc (Ferrari) al termine del GP di Melbourne. Prossimo Gp domenica 23 marzo a Shanghai, in Cina.