Paul Pogba, cosa fa dopo la squalifica: le tre piste calde per il ritorno in campo

Squalifica finita per Paul Pogba, cosa farà ora il centrocampista francese? Martedì 11 marzo si è estinta l'inibizione dai campi per doping arrivata nel 2023. Il giocatore allora alla Juventus e risultò positivo al testosterone, sostanza proibita. Alle analisi seguì la squalifica a 4 anni che il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), dopo il ricorso del giocatore, ridusse poi a 18 mesi. A pochi giorni dal suo 32mo compleanno, si riapre la strada del campo per l'ex Manchester United, ma dove giocherà?

Le trattative in corso

squadre Secondo le ultime indiscrezioni Pogba, che a novembre aveva risolto il suo contratto con la Juventus, sta cercando squadra. Le ipotesi più calde sono lontane dall'Europa. Si presume infatti che il centrocampista possa accasarsi negli Stati Uniti o in Arabia Saudita. Le ultime indiscrezioni danno per aperto il dialogo con l'Inter Miami: il club Fondato nel 2018 da un gruppo di investitori guidato dalla leggenda del calcio inglese David Beckham avrebbe già sondato il terreno per un possibile ingaggio. L'altra pista porta alla Saudi Pro League, con l'Al Ittihad di Benzema che si era già interessato a lui in passato. Potrebbe avere un peso, in questa opzione, la fede islamica del giocatore.

La pista francese

Pogba, tuttavia, potrebbe ancora puntare alla nazionale francese e campionati ricchi ma periferici e ritenuti poco competitivi come quelli americano e saudita potrebbero allontanarlo dalla maglia blu. Pertanto non è da escludere un ritorno in Francia, con diversi club di Ligue 1 pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Chi è Paul Pogba

Nato il 15 marzo 1993 a Lagny-sur-Marne, è uno dei più forti centrocampisti della sua generazione. Ha origini guineane. I suoi genitori, Fassou Antoine e Yeo Moriba, sono emigrati dalla Guinea in Francia prima della sua nascita. Ha due fratelli maggiori, Florentin e Mathias Pogba, anche loro calciatori professionisti. Florentin ha giocato principalmente in Francia e negli Stati Uniti, mentre Mathias ha avuto una carriera più modesta in vari club europei. Mathias in passato è stato accusato di estorsione ai danni del fratello Paul. Nonostante sia nato e cresciuto in Francia, Paul Pogba è sempre rimasto legato alle sue radici guineane e ha spesso parlato con orgoglio della sua doppia identità culturale.

Da Manchester alla Juve fino al trionfo mondiale

Il giocatore ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Le Havre prima di trasferirsi al Manchester United nel 2009. Dopo un periodo nelle giovanili e poche presenze in prima squadra, nel 2012 è passato alla Juventus, dove è esploso a livello internazionale vincendo quattro scudetti consecutivi. Nel 2016 è tornato al Manchester United per la cifra record di circa 105 milioni di euro, ma il suo secondo periodo con i Red Devils è stato altalenante. Nel 2022 è tornato alla Juventus, ma ha giocato poco a causa di infortuni e problemi fisici. Nel palmares del calciatore spicca il Mondiale vinto nel 2018 con la Francia giocando un ruolo chiave nella squadra di Didier Deschamps.