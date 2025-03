Empoli-Roma, la moviola di Calvarese: Di Bello senza sbavature

10 marzo 2025 a

Di Bello, che in questa stagione ha diretto 11 gare di Serie A senza però alcun big match (e non è un buon segnale per l'ex arbitro internazionale di Brindisi), porta a casa bene Empoli-Roma, gara che per la verità non offre particolari grattacapi nelle aree.

PRIMO TEMPO

Dal punto di vista tecnico, da segnalare come nella prima frazione ci siano solamente 8 falli (alla fine della partita saranno 22); Di Bello tiene una soglia uniforme per tutto il match e applica anche qualche bel vantaggio da una parte e dall'altra. Nei primi 45' non emergono troppi problemi per il direttore di gara, che solo intorno alla mezz'ora di gioco deve fare i conti con due situazioni un po' più impegnative. Prima un contatto tra Koné e Cacace, col centrocampista francese che da ultimo uomo interviene prima sul pallone e poi sul neozelandese - che sarebbe potuto andare da solo verso la porta; contatto non falloso, ma tutto sarebbe comunque stato vanificato da un fuorigioco iniziale. Subito dopo, lo stesso Koné rimane a terra per un pestone sopra la caviglia ricevuto da Grassi, ma fa bene l'arbitro a non fischiare: l'intervento infatti è completamente fortuito e non falloso.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il gioco viene spezzettato molto di più, ma tutti i fischi sono giusti; l'unico contestato arriva poco prima del 90', quando i padroni di casa chiedono una punizione dal limite per un contatto tra Sambia e Hummels che fa protestare D'Aversa; ha ragione però Di Bello a lasciar proseguire perché il tedesco, seppur da dietro, arpiona il pallone in maniera del tutto regolare. Da segnalare inoltre come l'arbitro concluda la sfida lasciando i cartellini nel taschino: merito del comportamento corretto dei calciatori in campo ma anche della sua capacità di farsi ben accettare in una gara senza grandi criticità.