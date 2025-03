Roma-Athletic Bilbao, massima allerta per evitare incidenti tra tifosi. Quel precedente che preoccupa

Luca De Lellis 06 marzo 2025 a

a

a

I 60mila dell’Olimpico saranno, come di consueto, motivo di esaltazione e sostegno per i calciatori della Roma nell’ennesima notte europea da brividi degli ultimi anni. Di fronte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ci sarà un agguerritissimo Athletic Club accompagnato da circa mille sostenitori baschi pronti, sulla falsariga della partita del girone, a far percepire ai propri giocatori il loro calore. Nella gara disputata nel settembre scorso (conclusasi sull’1-1), dal punto di vista dell’ordine dentro lo stadio non filò proprio tutto liscio, anzi. Una parte del gruppo di tifosi giunti da Bilbao pensò bene di dedicarsi al lancio di razzi verso i colleghi giallorossi seduti nella tribuna Monte Mario. Una condotta condannata nell’immediatezza dalla stessa società basca, con una nota ufficiale sul proprio sito nella quale si dichiarava “tolleranza zero per gli atti inaccettabili compiuti da una minoranza di persone che si trovavano sugli spalti degli ospiti”. Un comunicato duro, ma doveroso: “Questi atteggiamenti non rappresentano i valori storici dell'Athletic Club, come il rispetto, la sportività e la convivenza”.

Dopo Pisilli Ghisolfi rinnova un altro contratto: ecco chi ha firmato

Nel match già citato il settore ospiti era quasi colmo, mentre stavolta dovrebbero rimanere più di duemila sedili vuoti. E’ in atto un battibecco, infatti, tra il gruppo ultras Herri Norte e la dirigenza del club dovuto anche alle repressioni della polizia basca, contro le quali la società non si è mai schierata. La situazione di stasera all’Olimpico, dunque, dovrebbe essere più quieta. Ma, come si suol dire, l’attenzione non è mai troppa.

Roma, Dahl va forte con il Benfica. Ma i giallorossi hanno un diritto di veto sul riscatto

Per tale ragione l'ufficio di gabinetto della Questura ha predisposto lo spiegamento di uomini della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di finanza e della municipale nelle zone intorno allo stadio Olimpico e nel Centro Storico già da ieri sera. Anche nel centro città, onde evitare episodi di barbarie commesse da tifoserie estere ancora impressi nella memoria di tutti, è già in atto il piano sicurezza e di accoglienza dei tifosi baschi. E’ tutto pronto per quella che si prospetta una grande serata di calcio. Il clima dell’Olimpico sarà incandescente, la speranza è che non lo diventi a causa dei razzi. D’altronde, come ha ammesso anche Paulo Dybala nell’intervista uscita sul quotidiano spagnolo Marca, “ciò che si vive qui è possibile percepirlo solo ad Anfield e in pochi altri stadi, anche solo sentire l’inno all’inizio regala una magia incredibile”.