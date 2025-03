Roma e Lazio, la moviola di Calvarese: giornata difficile per Pairetto e Manganiello

03 marzo 2025 a

Successi importanti per la Roma di Claudio Ranieri e la Lazio di Marco Baroni che nel 27° turno di Serie A battono rispettivamente il Como all'Olimpico e il Milan a San Siro. I biancocelesti tornano alla vittoria e soprattutto al quarto posto in attesa della Juve mentre i giallorossi superano proprio la squadra di Conceiçao all'ottavo posto e proseguono la scalata verso l'Europa. Direzioni di gara non perfette per Pairetto e Manganiello, come spiega Gianpaolo Calvarese nella nostra moviola delle due squadre della Capitale.

Luca Pairetto dirige bene ma non benissimo in un Roma-Como molto tirato (nella sua undicesima gara stagionale in Serie A), che ha visto le due squadre in equilibrio fino all'ultimo minuto.Uno in particolare l'episodio che ha scatenato le polemiche, andato in scena poco dopo l'inizio del secondo tempo: i giallorossi si sono lamentati per un mancato giallo (netto, e sarebbe stato il secondo) ai danni di Smolcic, entrato a forbice e in ritardo su El Shaarawy, interrompendo anche un’azione potenzialmente importante per la squadra di casa. Poco dopo invece l'arbitro di Nichelino espelle giustamente Kempf, anche in questo caso per doppia ammonizione, dopo un intervento in ritardo su Dybala.Corretta anche la scelta di anche non assegnare penalty per la Roma nei primi minuti di gioco per il contatto tra Dybala e Goldaniga: troppo lieve.

Quello di San Siro era il match più importante - finora - della carriera di Gianluca Manganiello (che quest'anno aveva diretto anche Fiorentina-Napoli). L'arbitro di Pinerolo se la cava in una partita con degli episodi molti difficili. Il primo si verifica a inizio partita. Musah perde il pallone, che viene preso da Dia. Il senegalese si invola verso la porta e poco fuori dall’area entra a contatto con Musah; il senegalese prende il pallone con la punta dello scarpino, ma subito dopo l’americano sembrerebbe prendere a sua volta il pallone. Manganiello fa proseguire. Le immagini comunque non chiariscono del tutto e il dubbio resta; ricordiamo che, se fosse stato fischiato fallo, sarebbe stato cartellino rosso per Musah per DOGSO (fallo da ultimo uomo).Il secondo avviene nella ripresa e ha per protagonisti Pavlovic e Isaksen. Il danese corre in campo aperto verso la porta, in posizione defilata; il serbo lo stende. Una decisione al limite, sia se fosse per fallo grave di gioco (il contatto è basso), sia se fosse per DOGSO (il fallo avviene in una zona laterale del campo). Eppure credo che il provvedimento sia sostenibile, il rosso ci può stare.Corretto il rigore concesso con un'OFR all'ultima azione. Isaksen arriva per primo sul pallone; Maignan, anche se prova a spostarsi, colpisce col ginocchio il piede del suo avversario. Giusto sia il richiamo al monitor da parte del VAR che anche la decisione finale dell'arbitro.