Mourinho scatena il caos in Turchia: fa causa al Galatasaray dopo la maxi-squalifica

Il Fenerbahce ha reso noto che Josè Mourinho ha intentato «una causa per danni morali pari a 1 milione 907 mila lire turche (al cambio poco più di 50mila euro, ndr) contro il Galatasaray». Ad assistere il tecnico portoghese i legali del club di Istanbul che contestano ai rivali cittadini «un attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico José Mourinho». La vicenda è relativa alle accuse di offese razziste e immorali lanciate dal Gala dopo lo 0-0 nel derby di lunedì scorso, parlando.

Proprio ieri Mourinho ha ricevuto la squalifica di 4 giornate da parte della Disciplinare della Federcalcio turca. Due turni sono stati stabiliti perché, negli spogliatoi, ha rivolto alla squadra arbitrale parole «denigratorie e offensive sia nei confronti della comunità calcistica turca sia nei confronti di tutti gli arbitri turchi». Le altre due giornate, invece, riguardano le dichiarazioni in conferenza stampa: nella motivazione della Disciplinare non si parla di razzismo («Sull’altra panchina saltavano come le scimmie», la frase che aveva scatenato la bufera), ma di parole «contrarie all’etica sportiva e al concetto di fair play» e di «espressioni che potevano incoraggiare la violenza» e «causare incidenti tra i tifosi», incarnando pertanto una condotta antisportiva. Da segnalare anche un turno al tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, e due trasferte senza tifosi per il Fenerbahce.