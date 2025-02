Inter-Lazio, la moviola di Calvarese: Fabbri convince a metà

26 febbraio 2025 a

a

a

Fabbri tornava a San Siro a 2 mesi da Milan-Roma, la partita del contatto Pisilli-Reijnders nell'area giallorossa con rosso a Fonseca. Quest'anno sta alzando il livello delle sue prestazioni e ritrovando continuità anche nei big match. A Milano azzecca le decisioni importanti.



PRIMO TEMPO

Giallo giusto per Asllani in apertura (fallo su Zaccagni); poco dopo, l'Inter ne reclama uno per Tchaouna (fallo su Bisseck), ma è giusta la scelta dell'arbitro di tenere il cartellino in tasca. Arnautovic, involato verso la porta, lamenta un presunto fallo di Gigot (sarebbe stato DOGSO, rosso per fallo da ultimo uomo), ma è corretta la scelta di assegnare la punizione alla difesa: è l'austriaco che commette fallo facendo cadere l'avversario. Ammoniti anche Pellegrini per fallo su Frattesi e Isaksen per simulazione (davvero di rado si vede ammonire per questa infrazione fuori dall'area). Sul finale, episodio nell'area biancoceleste: Dimarco e Pellegrini indietreggiano guardando il pallone; l'interista colpisce prima la sfera, poi prende lo scarpino dell'avversario, ma in modo del tutto involontario. Giusto non intervenire. Sul gol di Arnautovic, De Vrij sembra in fuorigioco (andrebbe verificato con le linee). Se così fosse, non sarebbe comunque una posizione influente: l'olandese non ha un impatto attivo su Mandas e non è sulla sua linea di visione visto che il pallone assume una traiettoria alta, partendo da molto lontano e scavalcando tutti i calciatori.

Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social

SECONDO TEMPO

Netto il rigore per l'Inter. Gigot colpisce fallosamente la gamba sinistra di Correa, l'argentino cade a terra dopo un paio di metri, ma il calcio è evidente e funzionale. Giusto anche il cartellino. Nel finale, il fallo di Dumfries su Tavares che porta al giallo è fuori area, come confermato anche dal VAR con silent check.