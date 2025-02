Spagna, mini-condanna per Rubiales dopo il bacio ad Hermoso: quanto dovrà pagare

20 febbraio 2025 a

Il Tribunale penale centrale dell’Audiencia Nacional ha condannato l’ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales al pagamento di una multa di 20 euro al giorno per 18 mesi (pari a circa 10.800 euro) per il reato di aggressione sessuale per aver baciato la giocatrice della nazionale spagnola Jennifer Hermoso alla cerimonia di consegna delle medaglie dei Mondiali di calcio femminile che si sono tenuti ad agosto del 2023 a Sydney, in Australia. A Rubiales è stato vietato di avvicinarsi alla giocatrice in un raggio di 200 metri e di comunicare con lei per un anno. L’ex dirigente sportivo, si legge in una nota del Tribunale nazionale, è stato invece assolto dal reato di coercizione. La sentenza può essere impugnata davanti alla Sala penale dell’Audiencia Nacional.

La procura aveva chiesto per Rubiales una condanna totale di 2 anni e 6 mesi di carcere, di cui un anno per il reato di aggressione sessuale e un anno e mezzo per coercizione. Durante il processo di primo grado, iniziato lunedì 3 febbraio, Hermoso, che ha testimoniato il primo giorno, ha detto al giudice di non aver mai acconsentito al bacio, di non essersi potuta difendere e di essersi «sentita mancare di rispetto» da parte di Rubiales. L’ex dirigente sportivo aveva affermato che l’atleta aveva invece acconsentito a che le desse un «bacetto». Il giudice José Manuel Clemente Fernández-Prieto ha riconosciuto Rubiales colpevole di un reato di aggressione sessuale ma non di quello di coercizione, del quale l’ex presidente della Rfef era accusato per aver presuntamente fatto pressioni su Hermoso affinché lo difendesse pubblicamente dopo che era scoppiato lo scandalo.

Il Tribunale ha assolto dal reato di coercizione anche gli altri tre imputati per lo stesso reato ovvero l’ex ct della nazionale femminile Jorge Vilda, l’ex direttore sportivo della squadra maschile spagnola Albert Luque e l’ex responsabile marketing della Federazione Rubén Rivera. I tre, oltre a Rubiales, erano stati accusati di aver fatto pressioni sulla calciatrice Jennifer Hermoso affinché difendesse pubblicamente l’ex dirigente sportivo dopo che era scoppiato lo scandalo per il bacio non consensuale durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile del 2023. La procura aveva chiesto per i tre una pena di 1 anno e 6 mesi.