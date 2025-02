Sci, Brignone è campionessa del mondo: trionfo nel gigante di Saalbach

13 febbraio 2025 a

a

a

Una super Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante ai Mondiali di sci alpino di Saalbach. Con una seconda manche praticamente perfetta, la campionessa azzurra con il tempo finale di 2'22"71 ha preceduto di ben 0.90 centesimi la neozelandese Alice Robinson argento. Bronzo per l'amaricana Paula Moltzan, staccata di 2"62. Per Brignone, che era già in testa dopo la prima manche, è la seconda medaglia a questi Mondiali, dopo l'argento in SuperG. Fuori nella prima frazione le altre due azzurre Sofia Goggia e Marta Bassino.

"Forse la medaglia più bella in carriera, l'ho sognata per tutta la carriera. Ancora fatico a realizzare cosa ho fatto. Vero che prima della seconda manche avevo un bel vantaggio ma sapevo che non sarebbe stata facile e sono rimasta calma, tranquilla e focalizzata sull'obiettivo Ho avuto un buon feeling con la neve e con la pista, cosa mai scontata. Ai Mondiali è tutto o niente, era l'occasione per andare a full gas. In stagione prima di qualche gara ho avuto pensieri, stavolta già nella prima manche ero focalizzata sull'obiettivo e ho pensato solo a sciare. Addirittura mi caricavo, dicevo: continua a muoverti! Ora ho il fiatone ma d'altronde ho fatto una manche in apnea! Le gambe ci sono, ho potuto spingere sino in fondo. Sto bene sia fisicamente che mentalmente, è bello arrivare ai Mondiali non dico rilassata ma potendomi focalizzare sollo sulle cose giuste. Sono tanto felice", le parole a caldo della Brignone ai microfoni della Rai.