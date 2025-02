Campioni olimpici in campo nel ricordo di Vania De Moraes

05 febbraio 2025 a

Si è svolto al Cinecittà Bettini un torneo triangolare che ha visto la partecipazione della Nico (Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e Campioni dello Sport), la Nazionale Italiana Pugili e Nazionale Italiana Sosia e amici di Vania. Vania De Morares è stata una persona che ha incarnato la semplicità, la fede, l’ottimismo e l’umiltà. Attrice e sportiva, ha raggiunto straordinari successi senza mai perdere il contatto con le sue radici e il suo spirito di altruismo.

Non sono mancati momenti toccanti, tra cui uno striscione in onore di Vania, esposto nelle tribune, dalle sue amiche Vanessa e Monica, che hanno voluto dedicare parole affettuose alla nostra attrice.

Il Presidente Italo Lapenna ha voluto confermare, la dedizione alla solidarietà da parte di tutti i partecipanti, ex atleti Olimpionici come, Vincenzo Maenza, Francesco Damiani, Cuomo sandro e Valerio, e molti altri. Obiettivo della giornata è stato quello di favorire e promuovere la cultura dello sport, attraverso partite di beneficenza, eventi sportivi e convegni, con un focus particolare sull’inclusione dei giovani, soprattutto in età adolescenziale. In particolare, si è voluto sensibilizzare sui temi del disagio giovanile, del bullismo, del cyberbullismo, della violenza sulle donne e della violenza di genere, con un impegno che abbraccia tutto il territorio nazionale.