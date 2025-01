Calciomercato, la Roma batte un colpo: ecco Rensch. E in porta arriva Gollini

Filippo Biafora 21 gennaio 2025 a

Ghisolfi batte il primo colpo del calciomercato di gennaio. Intorno all’ora di pranzo di ieri il direttore sportivo della Roma ha trovato l’accordo di massima con l’Ajax per il trasferimento di Rensch. Il classe 2003, che può giocare sia nella casella occupata da Saelemaekers che più arretrato al posto di Mancini, arriverà in giallorosso per sei milioni di euro (cinque più uno di bonus) complessivi, con un matrimonio che si concretizza dopo l’affare saltato in estate. «Stavamo negoziando, ma alcune cose sono cambiate all'interno del club. Anche la situazione con me è cambiata. Alla fine non è andata. Ad un certo punto inizi a mettere tutto insieme e vedi cosa desideri di più», aveva detto l’olandese ad ottobre, svelando il retroscena sulla trattativa sfumata.

Ad inizio dicembre da Trigoria hanno però riallacciato i rapporti con l’entourage di Rensch, sistemando nuovamente l’accordo contrattuale fino al 2029 con uno stipendio da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Un paio di settimane fa la Roma ha poi concentrato momentaneamente le sue forze su Alberto Costa, alla fine ingaggiato dalla Juventus. Perso il portoghese in uno scontro di mercato tra vari club, la Roma si è rifatta sotto con l’Ajax, che ha rifiutato la prima offerta e accettato poi la seconda. I giallorossi avevano infatti chiarito che non si sarebbero spinti oltre Davide Frattesi Il centrocampista dell’Inter è il grande obiettivo della Roma per il mercato di gennaio per un calciatore con un contratto in scadenza il 30 giugno. Ieri sera le due società stavano sistemando le ultime formalità sulle modalità di pagamento, in modo da far partire già in giornata il calciatore alla volta dell’Italia per sottoporsi alle visite mediche e poi mettere nero su bianco l’accordo.

Preso Rensch ora le energie degli uomini mercato giallorossi si concentreranno sulle altre situazioni da sistemare. In primis quella che vede l’avvicendamento tra Ryan e Gollini come riserva di Svilar. Il portiere australiano, insoddisfatto per la sola partita giocata, domenica è partito per la Francia per firmare con il Lens, disposto a pagarlo 800mila euro. Per l’estremo difensore dell’Atalanta, attualmente in prestito al Genoa, c’è l’intesa per un trasferimento a titolo definitivo gratuito con alcuni bonus. È tutto fatto in entrambe le operazioni. Il vero obiettivo del mercato resta però Frattesi, con i colloqui con l’Inter che potrebbero decollare negli ultimi giorni del mercato se i nerazzurri dovessero abbassare le proprie richieste. Si attende poi una soluzione per Shomurodov (piace soprattutto a Cagliardi ed Empoli) per regalare a Ranieri un altro attaccante di scorta che possa far rifiatare Dovbyk. Sempre in uscita Zalewski, finito nel radar del Marsiglia.

Guardando invece al campo è arrivata una buona notizia per Ranieri in vista dell’impegno con l’AZ: Cristante, assente dalla partita contro l’Atalanta per una lesione alla caviglia, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il friulano ha svolto con i compagni anche la parte di lavoro con il pallone e una sessione supplementare per ultimare la riatletizzazione. Ancora assente Pellegrini: per lui probabile forfait per la trasferta di Europa League in Olanda.