Calciomercato Roma, riparte l'assalto a Rensch. Frattesi aspetta

Filippo Biafora 14 gennaio 2025 a

Devyne Rensch e Davide Frattesi. Sono loro due i nomi sui quali Florent Ghisolfi ha fatto un circoletto rosso con la voglia di dare una svolta ad un mercato che fino ad ora ha visto soltanto l’uscita di Enzo Le Fée e nessuna entrata. Il classe 2003 dell’Ajax è ritornato in cima alle preferenze per la fascia destra (può giocare anche nella posizione occupata da Gianluca Mancini) dopo che la Juventus ha fatto lo scatto decisivo per Alberto Costa, sbaragliando tutte le concorrenti, Roma compresa, offrendo 12,5 milioni più altri 2,5 di bonus al Vitoria Guimaraes. Il ds francese, sfumato l’obiettivo, ha deciso di riallacciare i contatti con l’entourage di Rensch e, svelano fonti del club di Amsterdam, ha messo sul piatto 5 milioni per averlo subito. L’Ajax, non interessata ad uno scambio con Zeki Celik, vuole però 10 milioni, una cifra elevatissima per un calciatore il cui contratto scadrà il 30 giugno. «Stavamo negoziando, ma alcune cose sono cambiate all'interno della società. Anche la situazione con me è cambiata. Alla fine non è andata», aveva detto qualche mese fa lo stesso Rensch, svelando il retroscena sulla trattativa estiva con i giallorossi. Che già a dicembre erano ritornati pesantemente sul ventunenne e ora sperano che l’Ajax, alle prese con una situazione finanziaria complicata, abbassi le pretese, potendo anche far leva sull’intesa sul contratto con il calciatore che c’è da mesi. Si tratta.

Parti al lavoro anche per trovare una quadra per l’affare Frattesi. La Roma per bocca di Claudio Ranieri ha mandato un messaggio chiaro all’Inter: se i nerazzurri abbasseranno la richiesta di 45 milioni l’affare si può fare, altrimenti il club di Dan Friedkin si fermerà. Giuseppe Riso, agente del nazionale azzurro, sta facendo di tutto per far andare in porto l’operazione, muovendosi anche per trovare una destinazione a Bryan Cristante, che ha perso il posto da titolare e, con i suoi 3 milioni netti di stipendio, rappresenta una spesa notevole. Liberarsi del suo ingaggio darebbe una grossa mano per affondare il colpo per il giocatore cresciuto nel settore giovanile romanista. Sul fronte uscite non c’è ancora l'offensiva di una tra Empoli e Cagliari per Eldor Shomurodov, mentre il Marsiglia continua a seguire Nicola Zalewski. Il polacco non rinnoverà e la Roma sta cercando di incassare qualcosa invece che perderlo a zero. Non sarà facile.