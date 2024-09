Calcio, San Marino si regala un sogno: vittoria dopo 20 anni di bocconi amari

06 settembre 2024 a

a

a

Ha perso 196 delle 206 partite giocate ed è la cenerentola del calcio mondiale, ultima al 210° posto con dietro solo l’Eritrea finita fuori classifica nel ranking Fifa: eppure San Marino si è regalata una serata storica battendo 1-0 il Liechtenstein nello stadio Olimpico di Serravalle, con un gol di rapina al ’53 dell’attaccante 19enne Nicko Sensoli che gioca in Serie D con la San Marino Academy U22. Una vittoria attesa 20 anni e 140 partite dalla nazionale del Titano il cui ultimo successo risaliva al 28 aprile 2004, sempre contro il Liechtenstein a Serravalle, ma quella prima e unica affermazione era arrivata in un’amichevole e non una partita di Nations League come stavolta.

Di Canio travolge Leo, il milanista risponde così: autogol clamoroso

Al termine della gara ci sono state lacrime e scene di giubilo per la fine di quella che era la più lunga striscia negativa per una nazionale di calcio. Nella consapevolezza che questa vittoria fa parte di un percorso avviato negli ultimi anni puntando su giovani e infrastrutture. «Sono molto contento, è stata la partita perfetta»: ha esultato Roberto Cevoli, il 55enne tecnico riminese della nazionale di San Marino (ex Novara), dando il via alla festa per i 33mila abitanti, la capienza di uno stadio medio. «I ragazzi avevano voglia di dimostrare che ci potevano stare anche loro, hanno voluto fortemente questa vittoria». I biancoazzurri sanmarinesi sono una squadra molto giovane, piena di Under 20. Fino all’ultimo hanno temuto l’ennesima beffa, soprattutto dopo che erano stati concessi sette minuti di recupero.

Sinner batte Medvedev: "Partita strana...", chi trova in semifinale

San Marino negli ultimi mesi aveva già dato segni di crescita: a ottobre aveva segnato il primo gol in una partita ufficiale nella sconfitta di misura per 2-1 contro la ben più quotata Danimarca, nelle qualificazioni per gli europei, e a marzo aveva strappato un pareggio contro la nazionale caraibica di Saint Kitts e Nevis. La crescita del movimento calcistico di San Marino passa dalla linea verde, da campi e stadi all’avanguardia e dalle partnership commerciali. Un recente report di Deloitte ha rivelato che la federazione vanta 1733 tesserati: 112 sono donne, 523 giocano nell’Academy nazionale. I 15 club di San Marino hanno infatti tutti una prima squadra, una formazione di calcio a 5 e un settore giovanile che parte dall’Under 12. La SM Academy offre servizi di trasporto gratuiti per raggiungere i centri sportivi. La Nazionale, nel 2022/2023, ha registrato un aumento del valore della rosa: 1,3 milioni di euro complessivi. Dei 38 calciatori convocati, oltre due terzi giocano nel campionato locale. Lo stesso discorso vale per la formazione Under 21, che attinge pure (per oltre il 10%) dai gironi di Eccellenza della Figc italiana. Una bella favola calcistica.