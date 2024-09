Us Open, Sinner batte Medvedev: "Partita strana...", chi trova in semifinale

05 settembre 2024 a

a

a

Jannil Sinner alla conquista dell’America. L’azzurro si è preso le semifinali degli Us Open, battendo nei quarti Daniil Medvedev. È partito forte Jannik, ha poi subito il ritorno aggressivo del russo ma si è ripreso, ha cambiato qualcosa, ha messo più energia nel suo tennis e non gli ha lasciato scampo. Vittoria in quattro set. Il punteggio: 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Il numero 1 al mondo, beniamino del pubblico statunitense, è stato applaudito anche da due tifosi ’di casa' speciali: la ginnasta Simone Biles e l’ex campione Nba Dwyane Wade. Per Sinner sarà la prima semifinale a New York, sui campi di Flushing Meadows, traguardo raggiunto prima solo da Corrado Barazzutti (1977) e Matteo Berrettini (2019). E l’avversario è uno che conosce benissimo, il britannico amico e compagno di doppio Jack Draper, che nei quarti di finale ha battuto l’australiano Alex De Minaur in tre set.

È stata una partita «fisica» e nei primi due set con un andamento «strano. Chi faceva il break poi prendeva il largo», è il commento dell’azzurro ha superato il russo in quattro set qualificandosi alle semifinali degli Us Open. «Nel terzo ho giocato in fiducia- ha spiegato ancora il numero 1 al mondo- mentre il quarto è stato combattuto, ma sono rimasto lì mentalmente. Sono contento, anche di come ho variato il gioco, ho cercato di mescolare la tattica, e dei tanti punti fatti a rete. Ma potevo servire un pò meglio. Certo, ho avuto le migliori sensazioni in campo dall’inizio del torneo». Ora la sfida con Draper: «Siamo amici fuori dal campo, sarà dura perché sta giocando in modo incredibile. Per il momento- ha concluso l’altoatesino- sono contento di essere in semifinale».