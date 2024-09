Di Canio travolge Leo, il milanista risponde così: autogol clamoroso

02 settembre 2024 a

Rafael Leao risponde su X a Paolo Di Canio ma fa un clamoroso autogol. L’attaccante del Milan ha postato una foto dell'opinionista tv, ex calciatore di Lazio e Juve, che fa il braccio teso. Si tratta di una replica alle parole di Di Canio che aveva attaccato Leao e Theo Hernandez per l’atteggiamento tenuto durante il cooling break di Lazio-Milan quando i due calciatori, inizialmente tenuti tra le riserve dal tecnico rossonero Paulo Fonseca, avevano deciso di non avvicinarsi alla panchina per ascoltare le indicazioni del loro allenatore. Per Di Canio si è trattato di una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dell'allenatore e del club, e non ha usato mezzi termini nell’esprimersi parlando del caso su Sky Sport.

A rendere incandescente la polemica è stata però la replica dell'attaccante portoghese che ha ritwittato un post che mostrava la famosa foto di Di Canio col braccio teso, ma postata da un account X che insulta nel nome il presidente del Milan Cardinale... E sui social sono iniziati gli sfottò.