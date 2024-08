Parigi 2024, l'Italia è d'oro nella pallavolo femminile: il capolavoro di Velasco e delle sue ragazze

11 agosto 2024 a

La Nazionale italiana di pallavolo vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un successo straordinario, tre set a zero, quello dell'Italia guidata da Julio Velasco: gli Usa non hanno potuto nulla contro la potenza d'urto delle ragazze azzurre, che hanno vinto con un netto 3-0 con i parziali 25-18, 25-20, 25-17. Per il movimento italiano è un trionfo storico: si tratta infatti del primo oro olimpico in assoluto nella pallavolo. In una Arena Paris Sud a forte tinte azzurre, tra cori e tricolori che sventolano sugli spalti, determinante è stato il contributo di Paula Egonu, top scorer del match con 22 punti. L'Italia conclude così i Giochi Olimpici con 40 medaglie (lo stesso numero di Tokyo), di cui 12 ori (due in più di tre anni fa).