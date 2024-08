Parigi 2024, Tamberi alla finale del salto in alto dopo il ricovero: come lo accoglie il pubblico

10 agosto 2024 a

Gianmarco Tamberi ci prova. L'atleta azzurro è allo Stade de France per la finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi. "Gimbo" è andato subito a salutare i suoi tifosi che hanno preso posto al primo anello. Tamberi è reduce da una giornata drammatica, tra dolori lancinanti per una colica renale e visita in ospedale. Lo staff medico della Fidal «a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera». Il pubblico lo ha acclamato mentre l'atleta si è caricato con un urlo.

«I will be there». «Ci sarò», ha dichiarato su instagram Tamberi annunciando la sua partecipazione alla finale dopo giorni di ansia per le sue condizioni. Tamberi è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato dopo i dolori che hanno colto stamattina il portabandiera azzurro. Il campione olimpico era stato già costretto a posticipare di un giorno la sua partenza per Parigi per un sospetto calcolo renale. Tamberi, dopo un primo aggiornamento fornito stamane via social, aveva ribadito nel primo pomeriggio di essere stato «portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così...». Nonostante tutto, proverà a confermare l'oro olimpico di Tokyo.

Nel primo salto alla misura di 2.22 Tamberi ha chiesto l'aiuto del pubblico per darsi il giusto ritmo. Ma il tentativo va a vuoto, così come il secondo. Ma al terzo salto la misura c'è e la finale di Tamberi continua.