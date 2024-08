Ginnastica ritmica, dopo il bronzo olimpico la proposta di matrimonio per Alessia Maurelli

10 agosto 2024 a

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel concorso di ginnastica ritmica a squadre. Le farfalle azzurre, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno ottenuto il punteggio di 68.100 in assoluto alla seconda rotazione. Oro alla Cina con 69.800 e argento a Israele con 68.850. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris, allenate da Manuela Maccarani, hanno al termine del doppio esercizio - 5 cerchi e 3 nastri con 2 palle - hanno totalizzato 68.100 punti, ottenendo il terzo punteggio nel primo esercizio e il quarto nel secondo. Oro alla Cina che con Ding Xinyi, Guo Qiqi, Hao Ting, Huang Zhangjiayang e Wang Lanjing hanno totalizzato 69.800 punti. Argento a Israele con 68.850. Per la ritmica azzurra si tratta del secondo podio a Parigi 2024 dopo il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale. Per l’Italia nella gara a squadre della ritmica si tratta della quarta medaglia olimpica, dopo l’argento di Atene 2004, il bronzo di Londra 2012 e il bronzo di Tokyo 2020.

Romantico fuori programma al termine della premiazione delle Farfalle per il bronzo. Il fidanzato Massimo Bertelloni ha fatto la proposta di matrimonio in diretta "mondiale" per la capitana azzurra Alessia Maurelli, che ha risposto commossa "sì", davanti a tutte le compagne in festa.