Parigi 2024, Italia da impazzire: pioggia di medaglie dal ciclismo all'atletica

L’undicesima medaglia d’oro dell’Italia ai Giochi olimpici di Parigi arriva dal Velodrome National: Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Madison femminile di ciclismo su pista realizzano una impresa straordinaria, mettendosi alle spalle avversarie decisamente più quotate. Le due azzurre hanno concluso con 37 punti, inclusi i 20 guadagnati per aver guadagnato un giro, mentre la favorita squadra britannica di Elinor Barker e Neah Evans ha preso l’argento con 31 punti. Maike van der Duin e Lisa van Belle dei Paesi Bassi sono state l’unica altra squadra a guadagnare un giro e hanno concluso con 28 punti per conquistare la medaglia di bronzo.

Un bronzo senza precedenti arriva dalla ginnastica ritmica. L’esercizio al cerchio non perfetto come il giorno precedente, l’errore evidente con la palla, l’imprecisione al nastro nell’ultima rotazione decisiva per l’assegnazione delle medaglie. Dopo aver realizzato il miglior punteggio nelle qualificazioni a Sofia Raffaeli si chiedeva il massimo, a cui lei stessa aveva fatto un pensierino dopo quel 139.100 con cui aveva incantato il pubblico da casa e i fortunati che l’hanno potuta ammirare dal vivo all’Arena Porte de la Chapelle. L’oro non è arrivato, la medaglia (di bronzo) invece sì. Ed è pesantissima in una disciplina, la ginnastica ritmica, in cui l’Italia a livello individuale non era mai salita sul podio a cinque cerchi. La ventenne marchigiana è riuscita a reagire dopo un momento più buio (la seconda rotazione) grazie a uno splendido esercizio con le clavette che l’ha riportata al terzo posto. Oro per la tedesca Darja Varfolomeev, con 142.850 punti, argento alla bulgara Boryana Kaleyn.

Il taekwondo azzurro non tradisce dopo la dolorosa rinuncia per il podio di Vito Dell’Aquila e riesce a portare una medaglia nel forziere tricolore dei Giochi di Parigi. Lo fa con il pluriridato Simone Alessio nella categoria 80 che dopo la grande delusione di tre anni a Tokyo, si riscatta quando anche stavolta sembrava che tutto potesse sfuggirgli di mano. Battuto come in Giappone ai quarti, l’azzurro classe 2000 ha trovato le energie nervose del grande campione per reagire, vincere la sfida di ripescaggio e prendersi una medaglia di bronzo da portare a casa che raddrizza la spedizione azzurra del taekwondo. L’avventura verso il gradino più alto del podio si era fermata ai quarti di finale contro l’iraniano Mehran Barkhoari (1-2 ), dopo che agli ottavi aveva battuto il kazako B. Toulegali 2-0.

Due meravigliose medaglie sono arrivate dall'atletica. Nadia Battocletti ha conquistato l'argento nei 10mila metri femminili. Negli stessi minuti, Andy Diaz è medaglia di bronzo nel salto triplo maschile. Diventano 36 le medaglie azzurre ai Giochi: 11 oro, 12 argenti, 13 bronzi. Battocletti, quarta nei 5000 metri, confeziona una gara capolavoro chiudendo in 30'43''35, nuovo record italiano, alle spalle della keniana Beatrice Chebet, oro in 30'43''25, e davanti all'olandese Sifan Hassan, bronzo in 30'44"12. L'azzurra corre tutta la gara con le migliori e nel finale tiene testa a Chebet in volata, lasciandosi alle spalle 3 etiopi e altre 2 atlete keniane: ormai, si è conquistata un posto nel gotha del fondo internazionale. Sulla pedana del triplo, Diaz blinda il bronzo con l'ultimo salto da 17.64, migliorando di un centimetro la misura ottenuta nel primo turno. L'azzurro arriva dietro al portoghese Pedro Pichardo, argento con 17.84, allo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun, oro con 17.86.

Mentre la staffetta 4x100 gudata da Marcell Jacobs si ferma a un passo dalla medaglia, c'è grande attesa per Gianmarco Tamberi. "Ci siamo! Domani ore 19.00, la gara della mia vita. Tutto per un giorno. Tutto per questo momento. Ho il fuoco dentro e non vedo l’ora domani di esplodere. Poco più di 24h a quella che mi auguro con tutto il cuore ricorderò per tutta la vita come una delle serata più belle di sempre. Grazie a tutti voi per la vicinanza, sento tutto il vostro sostegno come mai prima d’ora! Carichi a bestia", ha commentato l'azzurro alla vigilai della finale del salto in alto.,