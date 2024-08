Parigi 2024, oro di Guazzini-Consonni nel ciclismo su pista: superate le vittorie di Tokyo

09 agosto 2024 a

Impresa incredibile di Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella Madison femminile di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le due azzurre sono medaglia d’oro con un punteggio totale di 37 punti. Medaglia d’argento alla Gran Bretagna con 31 punti e bronzo ai Paesi Bassi con 28 punti. «Non ci credo, non ci credo», incredula Consonni tra le lacrime dopo la vittoria. Le azzurre hanno chiuso con 37 punti davanti alla Gran Bretagna (Neah Evans ed Elinor Barker) argento con 31 e all’Olanda (Lisa van Belle e Maike van der Duin) bronzo con 28.

SOLLEVAMENTO PESI - Medaglia di bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi 89 chilogrammi. L’azzurro, con 172 chili nello strappo e 212 nello slancio (384 totali), è salito sul gradino più basso del podio: medaglia d’oro al bulgaro Karlos May Nasar che stabilisce anche il nuovo record del mondo (404 kg), argento al colombiano Yeison Lopez. Nel terzo tentativo la giuria aveva annullato il tentativo di Pizzolato, ma dopo una revisione al video è stata confermata la bontà del verdetto: bissato dunque il bronzo conquistato a Tokyo.

Tita-Banti ancora d'oro nella vela. Argento nella canoa per Tacchini e Casadei

GINNASTICA RITMICA - Sofia Raffaeli è terza nella ritmica: è la prima storica medaglia per la ginnastica ritmica italiana a livello individuale alle Olimpiadi. Ottava Milena Baldassarri, già sesta a Tokyo 2020. Raffaeli, soprannominata la ’Formica Atomica', ha coronato tanti anni di successi a livello europei e mondiali conquistato la tanto sognata medaglia a cinque cerchi. Sofia poteva ambire anche alla medaglia d’oro ma due errori nell’esercizio alla palla e al nastro hanno compromesso la via verso il trionfo. Per la 20enne azzurra, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, un totale di 136.300 punti. Al cerchio, Sofia ha totalizzato 35.250 punti, alla palla 32.900, alle clavette 35.900 (secondo parziale) e al nastro 32.250 (solo il settimo punteggio). Oro alla diciassettenne tedesca, nativa di Barnaul in Russia, Darja Varfolomeev con 142.850 punti (prima nei primi tre attrezzi e seconda al nastro), argento alla bulgara Boryana Kaleyn (140.600). Quella della Raffaeli è la prima medaglia individuale dell’Italia nella ritmica, la quarta medaglia olimpica dopo quelle nella gara a squadre ad Atene 2004 (argento), Londra 2012 (bronzo) e Tokyo 2020 (bronzo).