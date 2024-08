Parigi 2024, i dubbi di Paltrinieri sulla Senna: “È strano che…”

09 agosto 2024 a

Un’accusa neanche tanto velata. «Se i i valori sono buoni non è una follia nuotare nella Senna. Certo il fiume era sempre inagibile tranne che nei giorni delle gare quando tornava agibile, un po’ strano…», sono queste le parole usate dal campionissimo Gregorio Paltrinieri, nono nella 10 chilometri di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Parigi 2024 disputata nella Senna. «Non sapevamo cosa aspettarci, io e Mimmo Acerenza abbiamo preferito non provarlo prima, non so se abbia influito», ha detto Paltrinieri che ha poi raccontato cosa non è andato in gara, «ho fatto veramente tanta fatica a nuotare a favore di corrente, mi dispiace perché è una gara su cui ho sempre puntato tanto e speravo di far bene».

Parlando del suo futuro ‘SuperGreg’ ha lasciato molti dubbi: «Sono contento di questi Giochi Olimpici (argento nei 1500 sl e bronzo negli 800 sl, ndr) ma adesso potrebbe succedere di tutto, non ho voluto pensare prima di queste gare, però credo che mi fermerò tanto perché ho bisogno di mesi per rimettermi in sesto e godermi un po’ tutto quello che in questi anni ho lascito da parte». Precisando sull’eventuale ritiro il campione carpigiano ha parlato così: «Voglio prendermi un periodo e poi decidere, non so dire se questa sia stata la mia ultima gara ma devo pensarci. L’unica cosa di cui sono sicuro in questo momento è che ho bisogno di fermarmi. Da Tokyo è stato un triennio super impegnativo». Un momento cruciale per la carriera della stella del nuoto italiano.