Imane Khelif, battuta anche la cinese Liu Yang: medaglia d'oro e tifo da stadio

In un incontro senza storia, Imane Khelif ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nel pugilato femminile categoria 66 kg. La pugile algerina al centro del caso, legato alla produzione di testosterone e scoppiato in occasione dell'incontro con l'azzurra Angela Carini che si è ritirata dopo pochi secondi, ha vinto la finalissima contro la cinese Liu Yang, medaglia d'argento.

La tunisina ha vinto ai punti sul ring allestito al centro dello stadio Philippe-Chatrier del Roland Garros dove per lei c'era il tifo delle grandi occasioni, visti i tanti spettatori di origine algerina presenti. È più che probabile che la vittoria di Khelif non spegnerà le polemiche e anzi alimenterà il dibattito sulla partecipazione delle atlete iperandrgogine e ipersessuali nei tornei femminili degli sport da combattimento e in generale nelle competizioni.