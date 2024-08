Parigi 2024, niente finale per l'Italia di De Giorgi. Dopo il ko con la Francia sfida agli Usa per il bronzo

07 agosto 2024 a

La Francia di Andrea Giani, campione olimpica in carica, vincitore della Volleyball Nations League 2024 e padrona di casa, si impone sull’Italia 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) e si andrà a giocare la finale per l’oro contro la Polonia che ha battuto gli Usa nella prima semifinale e che sfiderà la squadra di Fefè De Giorgi per il bronzo. Gli azzurri che per l’ottava volta nella storia si potevano qualificare per una finale olimpica dovranno provare a portare a casa una medaglia.

La Francia parte bene e si porta due punti avanti ma è immediata la reazione azzurra che dopo due challenge si porta sul 6-5 e poi sul 10-9, con la Francia sempre a contatto. Grazie ad un ace di Ngapeth transalpini avanti 14-13, per poi allungare 16-14. Azzurri bene in ricezione. meno al servizio e in attacco. Grande recupero di Galassi di piede punto del pareggio 17-17, poi nuovo allungo Francia prima 21-18 e poi 24-19. Primo set point annullato ma al secondo la squadra guidata da Andrea Giani chiude 25-20. L’Italia cerca di accelerare ad inizio secondo set ma la Francia non sbaglia nulla e va ancora avanti 4-3. Primo tempo di Russo e nuova parità. Ace di Michieletto e sorpasso 5-4. Altri due errori, al servizio e in attacco, ace della Francia e di nuovo avanti 8-6. Assordante il tifo francese dell’Arena Paris Sud ma l’Italia tiene e va sul 13-12 grazie ad un ace ancora di Michieletto, poi 15-13 grazie a Romanò. La Francia non molla e riaggancia gli azzurri sul 17-17, poi altro muro e sorpasso. Errore Ngapeth al servizio e nuovo pareggio, ma c’è il nuovo allungo francese sul 20-18. Altri errori banali e qualche punto contestato con l’arbitro e l’Italia si trova sotto 24-21, ace della Francia e secondo set andato 25-21.

L’Italia sotto 2-0 tenta il miracolo come contro il Giappone. Entra Porro ma la Francia è subito avanti 5-1, poi un errore forzato al servizio e un muro riavvicina gli azzurri sul 5-3. Gli azzurri di De Giorgi tentano di reagire ma i troppi errori al servizio la riportano sotto 8-6. La Francia sembra incontenibile in attacco e non concede nulla in difesa portandosi 19-15. Ancora errori azzurri che sembrano ormai non riuscire più neanche mentalmente come era riuscito con i nipponici a contenere i francesi che salgono 22-16. Poi 24-18 e chiusura al quarto match point 25-21 con il delirio francese. Si interrompe il sogno di tutti gli amanti della pallavolo italiana.