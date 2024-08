Olimpiadi, arrestato giocatore di hockey australiano: beccato col pusher a Pigalle

07 agosto 2024 a

Clamoroso a Parigi: un atleta, giocatore della nazionale di hockey su prato dell'Australia, è stato posto in custodia dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riporta l'emittente FranceInfo sarebbe Tom Craig, questo il suo nome, fermato per aver acquistato droga a Parigi nella sera di martedì 6 agosto. Secondo quanto riportato l'australiano “è stato arrestato nel quartiere settentrionale di Pigalle mentre (presumibilmente) era in possesso di circa un grammo di cocaina”.

Emergono anche alcuni dettagli. Il 28enne dei Kookaburras, questo il soprannome dei ragazzi dell'hockey aussie, sarebbe stato avvistato “ai piedi di un edificio nel nono arrondissement”, poco dopo la mezzanotte. A dirlo sono procuratori a conoscenza delle indagini. L'atleta avrebbe acquistato la sostanza da un 17enne, poi sono scattati gli agenti della squadra narcotici della polizia.

La notizia ha provocato sgomento nella delegazione olimpica australiana. Il comitato olimpico dell'Australia ha diffuso un comunicato: “Un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto. Non è stata formulata alcuna accusa: l’AOC (Australian olympic Commitee, ndr) continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team“.