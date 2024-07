Roma, colpo Dovbyk in attacco: è tutto fatto per il centravanti ucraino. Le cifre

Filippo Biafora 31 luglio 2024 a

Poco più di una settimana di trattativa per regalare a Daniele De Rossi il suo nuovo centravanti. La Roma ha trovato l'accordo con il Girona per acquistare Artem Dovbyk, 27 anni, che domani inizierà la sua avventura in Italia - facile immaginare una grande accoglienza al suo sbarco -, completando l'iter di rito con visite mediche e firma sul contratto di cinque anni a circa 3,5 milioni netti annui di stipendio. Per chiudere l'affare con gli spagnoli ieri all'ora di pranzo il ds Ghisolfi, accompagnato dagli agenti dell'ucraino, è volato alla volta di Girona. Il club guidato dal fratello di Guardiola è rimasto fermo sulle sue pretese di qualche giorno fa, concedendo un minimo sconto sulle cifre finali: la società dei Friedkin sborsa 33-34 milioni di euro di base fissa e altri 5 milioni di euro di bonus facili, con un 10% della futura rivendita che resta ai catalani. E' stato quindi necessario un ultimo sforzo da parte della Roma, che ha deciso di rompere gli indugi nel tardo pomeriggio di oggi per risolvere la questione e assicurarsi Dovbyk, che aveva nel suo contratto una clausola rescissoria da 40 milioni.