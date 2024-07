Sinner salta le Olimpiadi. Bassetti spiega tutto: “Tonsillite? Ecco il vero problema”

24 luglio 2024 a

A pochi giorni dal via elle Olimpiadi di Parigi l’Italia perde una delle sue stelle. Jannik Sinner non giocherà al torneo Olimpico di tennis al Roland Garros. Lo ha annunciato amareggiato lo stesso numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone singolare maschile e del doppio maschile, dove avrebbe dovuto fare coppia con Lorenzo Musetti, a causa di una tonsillite. È solo l’ultimo di una serie di problemi fisici che hanno colpito il campione altoatesino. Tre anni fa Sinner aveva scelto di non giocare a Tokyo per affinare il suo percorso di crescita e Parigi doveva essere la sua prima Olimpiade e da protagonista assoluto. Un sogno che ora viene rimandato di altri quattro anni. Il campione azzurro aveva dovuto saltare gli Internazionali di Roma a causa dell’infortunio all’anca destra, poi una forte influenza lo ha tenuto fuori circa un mese prima di tornare in tempo per il Roland Garros, dove tra l’altro si dovevano giocare le Olimpiadi. Una tonsillite che potrebbe anche derivare dai postumi del virus che lo aveva fermato a Wimbledon. Dalla Val Pusteria al tetto del mondo che a Parigi doveva essere rafforzato ancora di più nella sfida a distanza con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner, smaltita la delusione, dovrà capire qual è la causa di un malessere emerso a Wimbledon e che - nonostante i giorni di riposo - è riapparso a ridosso delle Olimpiadi, per poi preparare la stagione sul cemento.

Sinner non va alle Olimpiadi di Parigi. L'annuncio choc sul forfait spiazza tutti

Un commento sul malanno di Sinner è arrivato da Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova: «Le malattie infettive sono sempre in agguato e soprattutto hanno dimostrato nella storia che non fanno differenze. Mi spiace per Sinner, mi spiace che non possa partecipare alle Olimpiadi. Certamente dobbiamo ricordarci che le infezioni purtroppo debilitano l’organismo e quindi possono rendere le persone anche meno performanti dal punto di vista sportivo. Potrebbe essere – dice l’infettivologo - uno streptococco o un altro batterio a causare la tonsillite, potrebbe essere un virus di qualunque tipo, anche la mononucleosi dà la tonsillite. Ripeto, le malattie infettive sono tante e sempre in agguato».