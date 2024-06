Pellegrini-escort, il caso era totalmente infondato. “Mai conosciuti”, si ribalta tutto

06 giugno 2024 a

Una grande rivincita per Lorenzo Pellegrini. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno perquisito, nella giornata di martedì, una 24enne romena residente a Parma accusata di calunnia e diffamazione nei confronti del capitano della Roma. La giovane escort aveva sostenuto di aver incontrato il calciatore - al momento impegnato con la Nazionale italiana - per diversi mesi, da gennaio a luglio 2023. Nel corso del tempo - aveva raccontato la 24enne al sito dillingernews.it di Fabrizio Corona -, il comportamento del centrocampista giallorosso sarebbe diventato ossessivo fino al punto di generare in lei ansia e preoccupazioni. Per questo era stata depositata una querela contro Pellegrini.

Gli accertamenti dei carabinieri però hanno svelato la «totale infondatezza della ricostruzione» della 24enne visto che i due, secondo quanto svela l’Agi, non si sono mai conosciuti. Per questo ora la ‘palla’ passa ai pm della Capitale che, alla luce della nuova indagine, potrebbero inoltrare al gip richiesta di archiviazione del reato di stalking. «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto», aveva scritto sul suo profilo Instagram, Pellegrini, intervenuto per smentire le accuse di stalking. «Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia - aveva sottolineato il calciatore azzurro -. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene». Già nei primi giorni in cui emergeva la storia dal fronte giudiziario filtravano parecchi dubbi sulla ricostruzione della donna. Pellegrini esce totalmente pulito da una vicenda che ora può avere strascichi legali di altro tipo.