Milan, bufera su Scaroni: la frase "intercettata" al Quirinale su Leao

Bufera in casa Milan per una frase attribuita al presidente rossonero Paolo Scaroni sul calciomercato della squadra. Il club, a quanto pare, per colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud sarebbe disposto a sacrificare Rafael Leao. Andiamo con ordine. Scaroni è nei giardini del Quirinale per il ricevimento del presidente della Repubblica per la festa del 2 giugno. Gli invitati attendono l’arrivo di Sergio Mattarella e nel frattempo si servono al buffet sorseggiando un drink. Scaroni parla con un uomo, tifoso del Milan "a voce alta", tanto che il cronista dell’agenzia Dire ascolta e riporta: "Adesso la priorità è il centravanti", afferma il presidente del Milan. "E Leao, lo vendiamo?", dice l'interlocutore. A quel punto Scaroni replica: "Se ci danno 150 milioni l’ho già impacchettato... Io sono molto venale".

Frasi che fanno balzare l'hashtag #Scaroni tra i più chiacchierati di X con tantissimi tifosi milanisti che puntano il dito contro il presidente rossonero mentre dal Milan trapela una smentita: "Il Presidente Scaroni smentisce di avere mai detto ad alcuna persona l'affermazione a lui attribuita, che peraltro non è neppure un suo pensiero".