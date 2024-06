Totti, non brillano i numeri della società che scova i talenti

Andrea Giacobino 06 giugno 2024 a

a

a

Numeri non brillanti per un business di Francesco Totti. E' stato infatti appena depositato il bilancio relativi al 2023 di It scouting, controllata al 100% dall'ex capitano della Roma. It Scouting, costituita nel 2019, è la società attraverso la quale Totti vuole individuare nuovi giovani talenti del calcio. Lo scorso anno però It Scouting ha avuto ancora una volta ricavi pari a zero ricavi e ha perso circa 18mila euro rispetto ai 10 mila euro di passivo del precedente esercizio, ma meglio non era andata nel 2021 quando i ricavi erano stati di soli 4 mila euro e l'esercizio s'era chiuso in perdita per 37mila euro. L'assemblea dei soci guidata da Totti come amministratore unico ha deciso di coprire tutto il rosso attingendo alla riserva in conto capitale, che si è azzerata. L'unica nota positiva è arrivata dal patrimonio netto che da negativo per 55mila euro nel 2022, alla fine dello scorso anno è tornato positivo per circa 17mila euro.