Claudio Ranieri dice basta dopo l'ultimo miracolo: si ritira e lascia il calcio

Claudio Ranieri coglie tutti di sorpresa e decide di lasciare il calcio. L'allenatore di Roma, che ha compiuto l'ennesimo miracolo della sua carriera portando il Cagliari alla salvezza, ha scelto di ritirarsi a 72 anni. A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio. La volontà dell'ex calciatore è un fulmine a ciel sereno. "Voglio godermi questa salvezza insieme ai nostri tifosi. Nel meeting alla squadra oggi ho detto che ci sarebbe stata tutta un’isola dietro a sostenerli: questo è quello che mi disse Gigi Riva in chiamata nell’intervallo di Bari-Cagliari dello scorso anno. Ho deciso di ripetere alla squadra le stesse identiche parole. L’ultima emozione è sempre la più bella, anche perché ormai sono invecchiato. Cagliari è casa mia e ringrazio il Presidente per tutto quello che ha fatto. Futuro? Lasciatemi tranquillo per il momento, anche perché ho ancora un altro anno di contratto", le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo che aveva regalato ai sardi la permanenza in A. Dopo qualche giorno di riflessione è stata comunicata alla società rossoblù la volontà di dire basta agli impegni in panchina.