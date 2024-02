Fiorentina, Kouame ha la malaria: "Ricoverato". Cosa dice il report medico

21 febbraio 2024 a

Kouame vittima della coppa d'Africa. Il giocatore della Fiorentina ha contratto la malaria come recita un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale della società di calcio. Una nuova tegola, dunque, per la squadra di Vincenzo Italiano.

"ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio - si legge nel report medico pubblicato sul sito della Viola - il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.