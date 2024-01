Djokovic "scioccato", la reazione dopo la sconfitta con Sinner: "Mi ha dominato"

26 gennaio 2024 a

Vittoria storica per Jannik Sinner che batte Novak Djokovic e si qualifica per la finale degli Australian Open. Il tennista azzurro ha superato in quattro set il numero uno al mondo con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 in tre ore e 26’ di gioco. In finale Sinner affronterà il vincente della semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Per Sinner, che diventa il primo italiano nella storia ad arrivare in finale agli Australian Open, si tratta della prima finale in carriera in un torneo dello Slam. «Per me è un processo, sono felicissimo di essere in finale, vedremo chi ci sarà. Le finali sono diverse, sono felice di essere in questa posizione e di poter lottare per uno dei tornei più importanti di questo sport, devo cercare di stare tranquillo», ha detto l'altoatesino nell’intervista post partita a Eurosport.

La reazione dell'avversario è di ammirazione per la prestazione dell'azzurro, e sorpresa per la propria. «Voglio congratularmi con Sinner per la sua eccellente partita, merita un posto in finale. Mi ha totalmente dominato oggi. Sono rimasto scioccato dal mio livello - ha commentato Djokovic - Non ho fatto molto bene nei primi due set, penso sia stata una delle peggiori partite della mia carriera in uno Slam».

Nella conferenza stampa dopo la sconfitta Nole ha detto: «Ha fatto tutto meglio di me, ci ho provato e ho lottato ma il mio livello di tennis non è stato eccezionale - ha ammesso il serbo - Nel corso dell’intero torneo non ho dato il meglio di me. Ho fatto un bel match con Mannarino ma la maggior parte delle mie partite non sono state all’altezza di quanto faccio normalmente in Australia. In un certo senso sono rimasto sorpreso perché non pensavo sarebbe andata così male nei primi due set».